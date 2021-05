Ma semaine d’observation de l’info (9 mai 2021)

Dimanche 2 mai 2021

Et si, pour pro­té­ger la nature, il fal­lait com­battre les éco­lo­gistes poli­tiques ?

La ques­tion mérite de plus en plus d’être posée après cette affaire d’éo­liennes qui gronde aux alen­tours de la bonne ville de Saint brieuc.

La mobi­li­sa­tion enfle, en baie de Saint-Brieuc dans les Côtes d’Armor, face au pro­jet de parc éolien en mer. Pourtant, Iberdrola, le géant espa­gnol de l’énergie, n’attend plus. Les tra­vaux débutent cette semaine.Voir le pro­jet ici.

Situé à 17 km de la côte la plus proche et entre deux zones Natura 2000, ce parc éolien doit être implan­té dans un sec­teur qui consti­tue « le deuxième gise­ment de coquilles Saint-Jacques de Bretagne, après le gise­ment prin­ci­pal qui est celui (du fond) de la baie de Saint-Brieuc ». C’est ce qui fâche, parce que c’est « la mine tri­co­lore », le ter­rain de repro­duc­tion de la coquille St Jacques en France et en Europe qui va dis­pa­raître mas­sa­crée par l’ins­tal­la­tion de ce champ d’éo­liennes espa­gnoles à la place. En Allemagne du nord, c’est mal­heu­reu­se­ment un constat, sous les champs d’éo­liennes, toute la faune et la flore dis­pa­raissent. Sans comp­ter des mil­liers de tonnes de béton enfouies sous la mer, qu’il fau­dra bien un jour ré-immer­ger (à moins que, cyni­que­ment, on en fasse un musée sous marin). Ainsi que des mâts de 210m au-des­sus de l’eau et des pales de 167 m, non recy­clables. Dans 40 ans lors­qu’elles seront hors d’u­sage, com­bien cela va t‑il coû­ter pour tout démon­ter ?

On nous dit que d’i­ci peu, tout le monde sera gagnant à cette ins­tal­la­tion. Pourtant, la ren­ta­bi­li­té des éoliennes est plus qu’a­léa­toire : si vent = 0, alors élec­tri­ci­té = 0, si vent trop fort, élec­tri­ci­té= 0. Recyclage 0. Lors des mani­fes­ta­tions contre le pro­jet, hor­mis les pêcheurs mis à mal dans les groupes ani­ma­liers qui ont défen­du leur gagne pain et les St Jacques, où étaient les Verts, les amou­reux de la nature, les défen­seurs de la faune et la flore ? À St Brieuc n’é­taient pré­sents que les per­sonnes hon­nêtes, les gens de ter­rain, les gens qui vivent de cette éco­no­mie, les vrais éco­logues. Ou étaient Yannick Jadot, Barbara Pompili, Nicolas Hulot, tous les estam­pillés éco­los offi­ciels ? Même François de Rugy n’é­tait pas pré­sent pour défendre ses homards…

Lundi 3 mai 2021

Régionales à Belfort, ou l’ar­ro­seur… arro­sé !

Kamel Agag-Boudjahlat, un édu­ca­teur spé­cia­li­sé sur l’aire urbaine de Belfort-Montbéliard vou­lait, dit-il, démys­ti­fier le RN, comme nombre de traitres agis­sant par der­rière s’y sont déjà essayés. Pendant des mois il a donc fré­quen­té le par­ti, finis­sant par s’y inté­grer d’une belle manière, au point d’en obte­nir l’in­ves­ti­ture offi­cielle pour les élec­tions régio­nales du mois de juin. L’affaire était donc dans le sac. Selon ses dires, il aurait ensuite pro­fi­té de son élec­tion et de son poste de conseiller régio­nal pour ensuite démis­sion­ner du par­ti, mais gar­der son man­dat pour dit-il « faire bou­ger les choses ».

Le plan était bien vu et a failli fonc­tion­ner cor­rec­te­ment, à un détail près. Il n’a­vait pas pen­sé aux réac­tions de son propre camp. À peine sa nomi­na­tion connue, ce furent lettres d’in­jures, menaces à son encontre et celle de sa famille, ce qui l’a obli­gé à jeter l’é­ponge et avouer la super­che­rie. C’est que du côté sombre de l’im­mi­gra­tion, la fré­quen­ta­tion du RN n’est pas bien vue, mais alors pas bien vue du tout. Et notre pauvre Kamel s’est fina­le­ment retrou­vé face à des into­lé­rants bien plus sévères que ceux qu’il vou­lait pié­ger et dénon­cer.

Cette ver­sion est tou­te­fois contre­dite par Julien Odoul, la tête de liste RN, pour qui « il a subi, lui et sa famille, un déchaî­ne­ment de haine et de menaces sur les réseaux sociaux. C’est ce qui l’a pous­sé à faire machine arrière. Je ne crois pas à l’ex­pli­ca­tion de l’in­fil­tra­tion ou du buzz. Il a essayé de se pro­té­ger. Je regrette sa déci­sion car elle donne cré­dit aux hai­neux qui l’ac­cablent ».

Deux morales à cette his­toire :

- quand on est musul­man, on doit savoir qu’il ne faut pas fré­quen­ter les kouf­far, et encore pire, se faire élire sur leurs listes.

- quant au RN lors­qu’on étu­die les can­di­da­tures, on devrait se méfier de toutes celles qui fleurent — trop — bon l’islam répu­bli­cain.

À bon entendeur…

Mardi 4 mai 2021

Ça s’est pas­sé il y a bien long­temps, le 4 mai 415.

Ce jour-là à Alexandrie en Égypte, la phi­lo­sophe et mathé­ma­ti­cienne grecque Hypatie est lapi­dée par des moines chré­tiens sur ordre de saint Cyrille, évêque d’Alexandrie, pro­ba­ble­ment à cause de son influence. Un chro­ni­queur dira qu’elle « avait atteint de tels som­mets dans les sciences qu’elle sur­pas­sait tous les phi­lo­sophes de son temps. »

Ses nom­breux tra­vaux scien­ti­fiques ont dis­pa­ru dans l’in­cen­die de la biblio­thèque d’Alexandrie lors de la conquête musul­mane du début du XIIIe siècle.

Leconte de Lisle lui dédie­ra un poème en 1852 :

« Ô vierge, qui, d’un pan de ta robe pieuse,

Couvris la tombe auguste où s’endormaient tes dieux,

De leur culte éclip­sé prê­tresse har­mo­nieuse,

Chaste et der­nier rayon déta­ché de leurs cieux ! »

Mercredi 5 mai 2021

En ce début mai, les sta­tis­tiques météo­ro­lo­giques viennent de tom­ber pour le mois. On constate que ce mois d’avril 2021 a été le plus frais depuis 20 ans en France avec une tem­pé­ra­ture moyenne (encore pro­vi­soire) de ‑0,72°C en des­sous de la nor­male mesu­rée entre 1981 et 2010, selon les don­nées de Météo-France. Le plus remar­quable ce sont les tem­pé­ra­tures mini­males avec un nombre impor­tant de gelées et de records men­suels de froid en France et en Europe, pro­vo­quant de ter­ribles pertes pour les agri­cul­teurs et les viti­cul­teurs. L’anomalie se situe autour de ‑1.84°C en des­sous de la nor­male.

Dans notre région et par­ti­cu­liè­re­ment dans l’intérieur varois, les gelées du 8 avril 2021 notam­ment, ont été d’une sévé­ri­té sans pré­cé­dent dans cer­tains sec­teurs avec des valeurs par­fois records attei­gnant les ‑6/-9°C entre la Ste-Baume et le Haut Var-Verdon.

Alors que le mois d’avril 2020 avait été le troi­sième plus chaud en France depuis 1990, der­rière les mois d’a­vril 2007 (+3,6 °C) et 2011 (+3,3 °C). En effet, la tem­pé­ra­ture moyenne était de +14,1°C avec une ano­ma­lie de +3°C au-des­sus de la nor­male « 1981–2010 ». Toutefois le pour­tour médi­ter­ra­néen (dont notre région) avait été rela­ti­ve­ment épar­gné par cette ano­ma­lie chaude.

Sur le sujet au sens large, la revue Reporterre pro­pose un article inté­res­sant sur la modi­fi­ca­tion de l’axe de rota­tion de notre pla­nète dans les années 1990 (Le chan­ge­ment cli­ma­tique a modi­fié l’axe de rota­tion de la Terre). Cette hypo­thèse est bien enten­due appuyée par la Bien Pensance.

Mais si c’é­tait le contraire ?

L’axe de rota­tion de la Terre change depuis tou­jours, avant même que l’Homme n’y appa­raisse et conti­nue­ra de chan­ger après sa dis­pa­ri­tion. Cette hypo­thèse s’ap­puie sur les tra­vaux du mathé­ma­ti­cien serbe du début du XXe siècle, Milutin Milankovitch qui pro­pose le pre­mier, une expli­ca­tion astro­no­mique aux chan­ge­ments cli­ma­tiques du qua­ter­naire, carac­té­ri­sés par une alter­nance de périodes gla­ciaires et de périodes inter-gla­ciaires (lire notre article du 7 décembre 2020).

Jeudi 6 mai 2021

Le Conseil d’État a reje­té mar­di le recours-sus­pen­sion dépo­sé par le mou­ve­ment Génération Identitaire, empê­chant les lan­ceurs d’a­lerte de reprendre leurs acti­vi­tés avant la déci­sion finale.

Les juges ont sui­vi l’argumentaire de la repré­sen­tante du minis­tère de l’Intérieur, Pascale Léglise qui dénon­çait « l’amalgame entre les immi­grés, les étran­gers, les musul­mans et les isla­mistes ».

Il est vrai qu’il est dif­fi­cile de faire l’a­mal­game quand on regarde la liste des ter­ro­ristes ayant agi en France ces der­nières années. (liste incom­plète qui ne couvre que la période 2012–2018). L’ex-coach de Castaner à l’Intérieur, Laurent Nunez, a décla­ré il y a peu que la majo­ri­té d’entre eux étaient fran­çais. La faute incombe donc à tous les gou­ver­ne­ments qui se sont suc­cé­dé jus­qu’à pré­sent, faci­li­tant ain­si l’ac­cès des « Français » au ter­ro­risme musul­man.

Vendredi 7 mai 2021

Régionales en Paca : de L’UMPS à LREM, le feuille­ton conti­nue… rien ne change !

Renaud Muselier : « Le bon sens vou­drait que LREM me sou­tienne. »

Jean Castex : « La majo­ri­té pré­si­den­tielle répond très favo­ra­ble­ment à l’initiative de Renaud Muselier, Sophie Cluzel et des repré­sen­tants de la majo­ri­té par­le­men­taire vont inté­grer le dis­po­si­tif qu’il conduit. »

Christian Jacob : « Nous allons reti­rer l’in­ves­ti­ture LR à Renaud Muselier. »

Éric Ciotti : « Pour moi, Renaud Muselier ne fait plus par­tie des Républicains. »

Renaud Muselier : « Il n’y aura aucun membre du gou­ver­ne­ment, ni aucun par­le­men­taire LREM sur ma liste. »

Christian Jacob : « Nous main­te­nons fina­le­ment notre inves­ti­ture à Renaud Muselier. »

Hubert Falco : « Je décide de reprendre ma liber­té. Je quitte donc le par­ti Les Républicains. »

Gabriel Attal : « Il y aura bien sûr des can­di­dats LREM sur la liste de Renaud Muselier. »

Sophie Cluzel : « Je diri­ge­rai une liste LREM pour les élec­tions régio­nales en Provence-Alpes-Côte d’Azur. »

Christian Estrosi : « Je m’en vais de LR. Les fon­da­men­taux por­tés par Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac sont ma réfé­rence. »

Samedi 8 mai 2021

C’était il y a cinq jours. Macron célé­brait la liber­té de la presse : « Les jour­na­listes nous informent. Continuons à nous battre pour qu’ils res­tent libres par­tout dans le monde. »

Un dis­cours qui tranche avec la 34e posi­tion de la France au clas­se­ment annuel mon­dial éta­bli par Reporters sans fron­tières (RSF), un des der­niers au niveau de l’Europe.

Bonne semaine à tous, et à dimanche pro­chain.…

Patrice LEMAÎTRE