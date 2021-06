À propos de « La Synagogue de Satan »

Notes de lec­ture :

(1) 2 Roi 17 :

23 jus­qu’à ce que l’Eternel eût chas­sé Israël loin de sa face, comme il l’a­vait annon­cé par tous ses ser­vi­teurs les pro­phètes. Et Israël a été emme­né cap­tif loin de son pays en Assyrie, où il est res­té jus­qu’à ce jour.

24 Le roi d’Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Cutha, d’Avva, de Hamath et de Sepharvaïm, et les éta­blit dans les villes de Samarie à la place des enfants d’Israël. Ils prirent pos­ses­sion de Samarie, et ils habi­tèrent dans ses villes.

25 Lorsqu’ils com­men­cèrent à y habi­ter, ils ne crai­gnaient pas l’Eternel, et l’Eternel envoya contre eux des lions qui les tuaient.

26 On dit au roi d’Assyrie : Les nations que tu as trans­por­tées et éta­blies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de ser­vir le dieu du pays, et il a envoyé contre elles des lions qui les font mou­rir, parce qu’elles ne connaissent pas la manière de ser­vir le dieu du pays.

27 Le roi d’Assyrie don­na cet ordre : Faites‑y aller l’un des prêtres que vous avez emme­nés de là en cap­ti­vi­té ; qu’il parte pour s’y éta­blir, et qu’il leur enseigne la manière de ser­vir le dieu du pays.

28 Un des prêtres qui avaient été emme­nés cap­tifs de Samarie vint s’é­ta­blir à Béthel, et leur ensei­gna com­ment ils devaient craindre l’Eternel.

29 Mais les nations firent cha­cune leurs dieux dans les villes qu’elles habi­taient, et les pla­cèrent dans les mai­sons des hauts lieux bâties par les Samaritains.

30 Les gens de Babylone firent Succoth-Benoth, les gens de Cuth firent Nergal, les gens de Hamath firent Aschima,

31 ceux d’Avva firent Nibchaz et Tharthak ; ceux de Sepharvaïm brû­laient leurs enfants par le feu en l’hon­neur d’Adrammélec et d’Anammélec, dieux de Sepharvaïm.

32 Ils crai­gnaient aus­si l’Eternel, et ils se créèrent des prêtres des hauts lieux pris par­mi tout le peuple : ces prêtres offraient pour eux des sacri­fices dans les mai­sons des hauts lieux.

33 Ainsi ils crai­gnaient l’Eternel, et ils ser­vaient en même temps leurs dieux d’a­près la cou­tume des nations d’où on les avait trans­por­tés.

34 Ils suivent encore aujourd’­hui leurs pre­miers usages : ils ne craignent point l’Eternel, et ils ne se conforment ni à leurs lois et à leurs ordon­nances, ni à la loi et aux com­man­de­ments pres­crits par l’Eternel aux enfants de Jacob qu’il appe­la du nom d’Israël.

(2) 2 Roi 16 :

6 Dans ce même temps, Retsin, roi de Syrie, fit ren­trer Elath au pou­voir des Syriens ; il expul­sa d’Elath les Juifs, et les Syriens vinrent à Elath, où ils ont habi­té jus­qu’à ce jour.

(3) Genèse 9 :

24 Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet.

25 Et il dit : Maudit soit Canaan ! qu’il soit l’es­clave des esclaves de ses frères !

26 Il dit encore : Béni soit l’Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave !

27 Que Dieu étende les pos­ses­sions de Japhet, qu’il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave !

28 Noé vécut, après le déluge, trois ‑cent-cin­quante ans.

29 Tous les jours de Noé furent de neuf-cent-cin­quante ans ; puis il mourut.

(4) Genèse 10 :

23 Les fils d’Aram : Uts, Hul, Guéter et Masch.

(5) Genèse 3 :

15 Je met­trai ini­mi­tié entre toi et la femme, entre ta pos­té­ri­té et sa pos­té­ri­té : celle-ci t’é­cra­se­ra la tête, et tu lui bles­se­ras le talon.

(6) 2 Corinthiens 11 :

14 Et cela n’est pas éton­nant, puisque Satan lui-même se déguise en Ange de Lumière.