Le Choc en Retour

Remarque : Un des pires enne­mis des répu­bliques.

Mafia (XIXe siècle), mot ita­lien dési­gnant une socié­té secrète, issue du sici­lien, mafia, « har­diesse, van­tar­dise », d’origine obs­cure. Dictionnaire éty­mo­lo­gique et his­to­rique de la langue fran­çaise, Emmanuèle Baumgartner et Philippe Ménard, La Pochothèque, Paris, 1996, page 463.

Définition de la mafia : En Italie, la loi Rognoni-La Torre, pro­mul­guée en 1982 pour défi­nir l’association mafieuse dans sa spé­ci­fi­ci­té (article 416bis du code pénal), est une exten­sion de l’article 416 défi­nis­sant l’association cri­mi­nelle. Le légis­la­teur pos­tule que ce qui carac­té­rise l’association mafieuse par rap­port à la simple asso­cia­tion cri­mi­nelle sont ses méthodes et, notam­ment, trois d’entre elles : l’intimidation, l’omerta et la sou­mis­sion. Dès lors, est dési­gné comme « mafieux » tout indi­vi­du qui tire pro­fit du pou­voir d’intimidation éma­nant du capi­tal de vio­lence ins­crit dans son asso­cia­tion – quand bien même cette vio­lence n’est pas exer­cée de façon sys­té­ma­tique –, qui pro­tège son orga­ni­sa­tion par son silence et vit dans un rap­port de sou­mis­sion vis-à-vis de cette ins­ti­tu­tion se super­po­sant à l’État.

La mafia comme délit

Juger la mafia , Deborah Puccio-Den (cli­quer sur l’i­mage pour accé­der au docu­ment en ligne)

À ces délits, nous ajou­tons la cor­rup­tion.

Le Nouvel Ordre Mondial est donc une bien une mafia, qui en dehors de tous les prin­cipes répu­bli­cains et de tous les prin­cipes démo­cra­tiques veut se sub­sti­tuer aux États pour mettre en place un gou­ver­ne­ment mon­dial aux mains d’une élite auto­pro­cla­mée.

« Nous sommes recon­nais­sants au Washington Post, au New York Times, au maga­zine Time, et aux autres grandes publi­ca­tions dont les direc­teurs ont assis­té à nos réunions et res­pec­té leurs pro­messes de dis­cré­tion depuis presque qua­rante ans. Il aurait été pour nous impos­sible de déve­lop­per notre pro­jet pour le monde si nous avions été expo­sés aux lumières de la publi­ci­té durant ces années. Mais le monde est aujourd’­hui plus sophis­ti­qué et pré­pa­ré à l’en­trée dans un gou­ver­ne­ment mon­dial. La sou­ve­rai­ne­té supra­na­tio­nale d’une élite intel­lec­tuelle et de ban­quiers mon­diaux est assu­ré­ment pré­fé­rable à l’au­to­dé­ter­mi­na­tion natio­nale des siècles pas­sés. » David Rockefeller [Discours à la Commission Trilatérale en juin 1991 à Baden Baden, dans Matrix of Power : How the World Has Been Controlled by Powerful Men Without Your Knowledge, paru en 2000]

« Certains croient même que nous fai­sons par­tie d’une cabale secrète agis­sant contre les grands inté­rêts des États-Unis et ils repré­sentent ma famille et moi comme des “inter­na­tio­na­listes” ; ils vont jusqu’à pré­tendre que nous conspi­rons avec d’autres capi­ta­listes dans le monde pour construire une struc­ture poli­tique et éco­no­mique mon­diale plus inté­grée – un seul monde, si vous vou­lez. Si c’est ce dont on m’accuse, je plaide cou­pable et j’en suis fier. » David Rockefeller [Mémoires, Éditions de Fallois, Paris, 2006, page 475]

« Nous sommes à la veille d’une trans­for­ma­tion glo­bale. Tout ce dont nous avons besoin, c’est d’une bonne crise majeure, et les nations vont accep­ter le Nouvel Ordre Mondial. » David Rockefeller [« All We Need is the Right Crisis and the People Will Accept the New World Order. » – David Rockefeller, 1994, Dîner aux Nations Unies]