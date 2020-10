Couvre-feu, la dictature sanitaire s’affermit

À force de s’entourer de bras cassés, Macron doit tout faire lui-même

Personne ne doit faire d’ombre au chef des armées sani­taires.

Son pre­mier ministre péque­not Castex, au cha­risme de bulot, son bébé éprou­vette Attal, né de PMA, son grand sor­cier Véran et toute la clique ne servent plus à rien. Sur le mode, je réponds en toute sim­pli­ci­té à vos ques­tions avec le couple Lapix-Bouleau dans le rôle de vos ques­tions, Macron a enve­lop­pé de 45 minutes de bla­bla son plan de guerre, résu­mé d’un mot :

COUVRE-FEU !

Terrible mot qui ren­voie à Bourvil et Jean Gabin dans le chef d’œuvre de Claude Autan-Lara La tra­ver­sée de Paris) [notre illus­tra­tion à la une].

Tout ceci ne manque pas de nous rap­pe­ler les HLPSDNH(1) :

Ne reve­nons pas sur les innom­brables cré­ti­ne­ries de ces gens qui nous gou­vernent depuis le début de cette hys­té­rie sani­taire. Quoique… Allez hop ! juste un peu quand même, c’est trop crous­tillant :

• masques inter­dits deve­nus obli­ga­toires (lire Au secours, « ils » sont deve­nus fous ! du 30 août 2020),

• auto-auto­ri­sa­tion de sor­tie (lire Journal d’un con… finé du 1er avril 2020),

• plages inter­dites (lire Les plages sou­mises aux plages horaires du 23 mai 2020),

• appli­ca­tion cré­celle à Covideux… (lire Le jour d’après se dévoile peu à peu du 15 avril 2020),

• et main­te­nant le couvre-feu.

On obser­ve­ra que ces imme­sures sani­taires sont la consé­quence de notre insuf­fi­sance notoire en lits de réani­ma­tion. Soit. Alors que cette crise a explo­sé il y a plus de huit mois, les mil­lions d’eu­ros d’a­mendes dis­tri­buées n’ont même pas per­mis de créer un seul lit d’hô­pi­tal sup­plé­men­taire. Quelle honte !

Même BHL, le dan­dy phi­lo­sophe, sup­por­ter zélé de Macron jus­qu’à pré­sent, en a fait un essai pour dénon­cer ce qu’il appelle « La grand peur ». Étonnant non ?

Il faut mettre fin à cette dictature sanitaire !

Sans pas­ser par la légale case « débat et vote par­le­men­taire », au dépens de toute forme de démo­cra­tie, Macron grand monarque de l’exé­cu­tif a déci­dé d’un seul homme de mettre en appli­ca­tion ce couvre-feu. Il est en roue libre, plus rien ne l’ar­rête.

Toute mesure sani­taire res­tric­tive de liber­té doit faire l’ob­jet d’un débat démo­cra­tique et remis à un pou­voir sépa­ré et indé­pen­dant.



Confinement, couvre-feu, port du masque, appli­ca­tion de tra­çage, fer­me­tures admi­nis­tra­tives, ver­ba­li­sa­tions, vac­ci­na­tions, trai­te­ments médi­caux, iso­le­ment des malades, fer­me­ture des fron­tières, lépro­se­ries, cré­celles…

Le fon­de­ment de notre République s’est fait sur la sépa­ra­tion des pou­voirs :



Sans doute, fau­dra-t-il créer un qua­trième pou­voir,

le pouvoir sanitaire.

Un col­lec­tif de cher­cheurs, méde­cins, scien­ti­fiques, experts en phar­ma­cie et sur­tout indé­pen­dant des lob­bys poli­tiques, média­tiques et com­mer­ciaux. Ce pou­voir ne peut plus res­ter entre les mains de quelques dia­foi­rus, tou­bibs et autres cara­bins occultes et car­rié­ristes, fussent-ils pré­si­dents de quoi que ce soit.

Michel Lebon

(1) Comprendre les « Heures Les Plus Sombres De Notre Histoire »