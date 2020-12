Oyez, oyez ! Le seigneur de Cagnes parle !

Oyez, oyez ! Jeudi 10 décembre 2020 16h : Le Seigneur de Cagnes Louis N*** vous parle…

… et déclare ouvert son Conseil (acces­soi­re­ment muni­ci­pal) en sa salle, non pas du Jeu de Paume, mais de hand­ball. La ville, si bien gérée depuis 25 ans par l’é­dile, n’a donc d’autre salle qu’un gym­nase pour accueillir ses 45 repré­sen­tants. Et tant pis pour les spor­tifs, ils font relâche ce jour-là.

17 heures, le maire parle…

18 heures, le maire parle encore…

19 heures, le maire parle toujours…

Certes, les dix élus de l’op­po­si­tion ont droit au cha­pitre et peuvent à leur guise poser leur ques­tion. La parole est libre dans ce baron­net. Mais atten­tion, à chaque fois la puni­tion est cruelle. Le maire en pro­fite pour répondre d’une longue tirade avec tous les pon­cifs d’u­sage : « Nous sommes un État de droit… les valeurs de la République… le dia­logue construc­tif… bla-bla-bla… ». Mais sur­tout, tout est pré­texte à van­ter obses­sion­nel­le­ment les ver­tus de son agglo­mé­rat de com­munes, sa Métropole Nice Côte d’Azur (lire Métropole Nice Côte d’Azur : une machine à cash du 27 juillet 2020) dont il est vice-président.

Le cha­pe­let des 21 points de l’Ordre du Jour sera donc être égre­né péni­ble­ment, des heures durant.

• La poli­tique de béto­ni­sa­tion de tous les recoins de la ville est épin­glée par les dix petits nègres de l’op­po­si­tion. Le maire se sou­met de bon gré au pré­fet (son com­plice poli­tique) qui lui intime l’ordre de livrer tou­jours plus de loge­ments sociaux aux néces­si­teux du monde, pour satis­faire la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain). Fort heu­reu­se­ment, il y a des maires plus cou­ra­geux qui refusent ce dik­tat (lire SRU : Mobilisation des Maires des Alpes-Maritimes « pour réta­blir la véri­té, démon­trer et dénon­cer l’arbitraire gou­ver­ne­men­tal » sur les Petites Affiches des Alpes Maritimes du 11 décembre 2020).

• Autre point clé qui va pro­vo­quer de longs débats : la poli­tique de sta­tion­ne­ment de la ville. Sujet que nous avons déjà trai­té deux fois dans ces colonnes :

- Prunes à Cagnes, le 24 aout 2019 -

- Prunes à Cagnes, pas de mea culpa du maire qui se défausse, le 20 février 2020

Rien de bien nou­veau sur ce dos­sier, si ce n’est de longs palabres cro­qui­gno­lesques sur la stra­té­gie à rete­nir pour le sta­tion­ne­ment en ville, pen­dant ces fêtes de fin d’an­née. Une usine à gaz. Des zones rouges, orange, vertes. Gratuites, moins gra­tuites et payantes. À cer­taines heures, mais pas à d’autres. De telle date à telle date. Si vous êtes per­son­nel de san­té, si vous rou­lez en élec­trique. Certaines rues à régle­men­ta­tion par­ti­cu­lières. Trois sortes d’a­bon­ne­ment pos­sibles, etc. Sans doute y‑a-t’il là un sujet exem­plaire de thèse pour des appren­tis énarques. Ces cer­veaux com­pli­qués sont deve­nus incontrôlés.

Incident de séance. On apprend qu’un ver­ba­li­sa­teur de la milice pri­vée Streeteo/​Vinci/​ANTAI vient de se faire agres­ser sur un par­king. Un Robin des Bois moderne, sans doute. La salle se sent obli­gée d’ex­pri­mer sa désap­pro­ba­tion : c’est pas bien, ça !

Retenez que si vous avez un colis à cher­cher à La Poste ou le pain à prendre en ville, munis­sez-vous de cette pano­plie de docu­ments : modes d’emploi à télé­char­ger, plan cadas­tral mul­ti­co­lore, flyers et jus­qu’à l’i­né­vi­table appli­ca­tion OPnGO. En bonne place avec les autres applis Covid, Vélo Bleu, Gouv.fr, FPS, Amazon, Uber-Eats, AdoptUnMec, etc.

Arrivés sur zone, cher­chez le ban­dit man­chot et détaillez atten­ti­ve­ment toutes les indi­ca­tions du tableau de bord d’Airbus. Tous octrois accep­tés : espèces, CB, sans contact, vire­ment, etc. mais pas encore paie­ment en nature, ça viendra.

J’interviens au nom du citoyen lamb­da pour implo­rer une sim­pli­fi­ca­tion. Ah ! Les anciens se sou­vien­dront, jus­qu’à ce que la moder­ni­té ait sim­pli­fié nos vies, du bon temps des Disques bleus, simples et pra­tiques. Mais gra­tuits et là, rien ne va plus. Le maire n’est plus d’ac­cord. D’ailleurs, le maire dira que : ceux qui ne sont pas contents, comme je le lis sur les réseaux sociaux, pour­ront aller vivre ailleurs. Circulez !

20 heures, le maire parle…

21 heures, le maire parle encore…

22 heures, le maire parle toujours…

Le couvre-feu est passé, le maire parle…

Il est inta­ris­sable, il com­mente inter-mina­ble­ment la volu­mi­neuse ency­clique des louables actions de sa Métropole.

23 heures 30, la logorrhée continue…

Depuis long­temps, les membres du Conseil assom­més par ce ver­biage ont lâché l’af­faire. Certains ont mis des allu­mettes sur les pau­pières pour ne pas fer­mer les yeux. Même ses colis­tiers cherchent une issue de secours dis­trayante sur leur télé­phone. Les regards sont hagards. Heureusement, les masques Covid cachent les mines décon­fites. Il y a long­temps qu’on a fini la carafe de 50 cl d’eau goût javel dis­po­sée sur la table à 16 heures, l’es­to­mac tiraille. Il fait froid dans cette grande salle gla­ciale, beau­coup ont remis leur veste, cache-nez ou ano­rak. tic-tac-tic-tac…

Minuit, la question (au sens moyenâgeux de torture) dure depuis 8 heures !

Les trois élus RN de l’op­po­si­tion se lèvent sans un mot, tirent leur révé­rence au Seigneur et quittent le cha­pitre. Sans doute ont-ils sor­ti de sa tor­peur le reste de l’Assemblée. On appren­dra qu’à minuit et 7 minutes, le grand prêtre répu­bli­cain a libé­ré ses ouailles.

