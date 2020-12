Estrosi veut-il VRAIMENT le bien des Niçois ?

Sur sa page Facebook, le pré­sident de la métro­pole Nice-Côte d’Azur, exprime son impa­tience de voir les Niçois de faire vacciner :

La vac­ci­na­tion, notre ter­ri­toire ne peut attendre 8 jours de plus pour que la cam­pagne com­mence. Nous deman­dons à l’État que la cam­pagne de vac­ci­na­tion démarre dès cette semaine dans notre dépar­te­ment et notre Ville de manière anticipée.

Enfin, concer­nant la situa­tion de l’aé­ro­port de Nice, il n’est pas accep­table que seuls les vols en pro­ve­nance de la Tunisie soient contrô­lés à 100%. Nous deman­dons à ce que toutes les per­sonnes arri­vant à Nice soient sou­mises à un test PCR .

PCR

Et il ajoute même :Testsdont l’im­pré­ci­sion est à pré­sent démon­trée

De même que la réa­li­té de la pan­dé­mie n’est tou­jours pas démon­trée. Rappelons qu’une pan­dé­mie est — selon tous nos dic­tion­naires — « une épi­dé­mie éten­due à toute la popu­la­tion d’un conti­nent, voire au monde entier ». Et nous sommes bien loin du compte puisque des pays entiers ne sont pas tou­chés par le virus de la Covid-19. De sur­croit, même dans les pays tou­chés par l’é­pi­dé­mie, le taux de mor­ta­li­té ne pré­sente pas de pics inquié­tants. Aux États-Unis, pays que l’on nous pré­sente comme le mau­vais exemple en matière de ges­tion de la crise sani­taire, « le taux de mor­ta­li­té par infec­tion (IFR) pour la Covid-19, sans comp­ter les décès dans les mai­sons de retraite avec des condi­tions pré­exis­tantes, n’est que de 0,26% des per­sonnes infec­tées. » Nous sommes à mille lieux des épi­dé­mies de peste ou de cho­lé­ra que notre pays a tra­ver­sées. Le roman de Jean Giono, Le hus­sard sur le toit, ne fait pas par­tie du pro­gramme de l’ENA. C’est bien dommage.

Du reste Estrosi a été conta­mi­né par la Covid-19, comme beau­coup d’autres. Il s’est soi­gné à l’hy­droxy­chlo­ro­quine comme beau­coup d’autres (avant que les auto­ri­tés sani­taires n’in­ter­disent ce médi­ca­ment effi­cace). Et comme Emmanuel Macron, il n’en n’est pas mort !

Nos élites diri­geantes, pour dis­si­mu­ler la fai­blesse du nombre de morts, tentent de nous enfu­mer avec le nombre de « cas » grâce à des dépis­tages tous azi­muts d’une fia­bi­li­té dou­teuse. Mais qu’im­porte, l’embrouille passe très bien avec la com­pli­ci­té des médias sub­ven­tion­nés. Les Français ont peur ! Mais peur de quoi ? De mou­rir ? Non, puis­qu’on ne meurt pas plus du virus de la Covid-19 que d’une grippe sai­son­nière, com­pre­nez annuelle. L’essentiel est que les Français aient peur. Peu importe de quoi, fina­le­ment. Apeurés les Français acceptent tout (lire « Du bal mas­qué à la danse macabre » de Michel Maffesoli, publié le 12 juin 2020). L’objectif de la crise dite sani­taire, est, en réa­li­té, de sus­ci­ter la domes­ti­ca­tion pro­gres­sive des masses ! Paniqués par une pan­dé­mie poli­ti­co-média­tique, les Français — et les Occidentaux en géné­ral — acceptent :

• la res­tric­tion des liber­tés de cir­cu­la­tion et de ren­contres (confi­ne­ments, couvre-feu notam­ment) puis

• l’in­car­cé­ra­tion arbi­traire, d’a­bord en hôpi­tal psy­chia­trique (lire Au secours, Staline revient ! Où ? En France ! du 15 décembre 2020) puis en pri­son (lire Quel est ce pays qui a déci­dé d’incarcérer sans juge­ment ? du 26 novembre 2020).

et enfin

• la vac­ci­na­tion avec son corol­laire le pas­se­port sani­taire, qui sont les buts ultimes de toute cette opération.

Les Français, encore trop peu nom­breux, sont à l’é­coute d’autres sources d’in­for­ma­tion que les médias sub­ven­tion­nés et apprennent que :

• der­rière cette pan­dé­mie poli­ti­co-média­tique pointe une conspi­ra­tion mon­diale (lire Le colo­nel Vladimir Kvachkov du Renseignement mili­taire russe expose l’agenda du Nouvel Ordre Mondial sur le coro­na­vi­rus du 20 décembre 2020 ; il n’y a pas de rai­son de ne pas por­ter plus d’at­ten­tion à un offi­cier supé­rieur du ren­sei­gne­ment mili­taire russe qu’à un jour­na­liste fran­çais qui pra­tique le « copier-col­ler » des brèves de l’AFP)

• le vac­cin n’a pas sui­vi la pro­cé­dure nor­male d’ho­mo­lo­ga­tion de tous les vac­cins car il fal­lait le pro­duire en masse et très vite ; par suite

• les effets secon­daires ne sont pas maî­tri­sés à tel point que les mar­chands de vac­cins se désen­gagent de leurs res­pon­sa­bi­li­tés (Vaccin Covid-19 : les labo­ra­toires ne seront pas res­pon­sables des effets secon­daires). Est-ce pour cela que l’Allemagne pro­pose deux vac­cins ?

Les effets secon­daires sont d’ores et déjà très lourds et fusent de toutes parts :

• aux États-Unis, sur plus de 100 000 per­sonnes vac­ci­nées, presque 3% pré­sentent des symp­tômes inca­pa­ci­tants graves

• plu­sieurs per­sonnes sont décé­dées quelques heures à peine après la vac­ci­na­tion (en Grande-Bretagne ou en Israël par exemple).