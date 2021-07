Macron a joué son va-tout

Macron pour­suit l’objectif que ses men­tors lui ont assi­gné : la fin de la liber­té de cir­cu­la­tion par la mise en place d’un pas­se­port sani­taire. Et il nous l’annonce en trois étapes

1- D’abord il faut se faire tes­ter alors qu’il est démon­tré que les tests PCR ne sont abso­lu­ment pas fiables :

2- Et puis sur­tout il faut se faire vac­ci­ner. Vacciner !

Ensuite, c’est vac­ci­ner le plus vite pos­sible tous ceux qui en ont le plus besoin.

[…]

À par­tir de là, nous met­tons tous les moyens pour vac­ci­ner, vac­ci­ner, vac­ci­ner. Sans répit, sans jour férié. Le same­di et le dimanche comme la semaine.

[…]

Les vac­ci­na­tions sont en cours et elles accé­lèrent partout.